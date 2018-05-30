Mersin’de kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik Akdeniz ilçesindeki Çay Mahallesi’nde bulunan bir tır garajına baskın yaptı. Tır garajında N.G. ve Ş.E. isimli şahıslara ait depolarda arama yapan ekipler, 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Operasyonda N.G. gözaltına alınırken, yaşı 18 yaşından küçük olan diğer şahıs Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.