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Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonu

Mersin’de polisin akaryakıt kaçakçılığına yönelik yaptığı operasyonda, 5 bin 250 litre karışımlı markersiz akaryakıt ele geçirildi.

Mersin'de polisin akaryakıt kaçakçılığına yönelik yaptığı operasyonda, 5 bin 250 litre karışımlı markersiz akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine aynı anda 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 5 bin 250 litre karışımlı markersiz akaryakıt ele geçirildi.


Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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