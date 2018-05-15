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15 Mayıs 2018 14:54

Mersin’de kaçak kazı yapan 1 kişi gözaltına alındı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenin 1 kişi, çok miktarda tarihi eser ve silahla birlikte yakalandı.

Mersin’de kaçak kazı yapan 1 kişi gözaltına alındı

15 Mayıs 2018 14:54


Mersin İl Jandarma Komutanlığı’nda yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet kandil, 1 edet kısa namlulu tüfek, 1 adet çift namlulu tabanca, 1 adet vazo, 2 adet tas, 2 adet küp, 1 adet testi, 2 adet metal matara, 1 adet taş obje, 3 adet yüzük, 2 adet madalyon, 54 adet sikke, 1 adet kolye, 1 adet mühür, 1 adet bileklik, 1 adet broş, 1 adet metal obje, 48 adet obje olmak üzere toplam 125 adet eser ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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