Mersin’de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda kentin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleştiren ekipler, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı. Yapılan aramalarda 8 bin litre kaçak akaryakıt, bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 793 cinsel içerikli hap ve jel, 6 değişik boy ve figürlerde tarihi eser ile 6 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.