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Mersin'de kaçakçılık operasyonu

Mersin polisinin sahte içki ve sigara kaçakçılığına yönelik yaptığı operasyonlarda, bin 525 litre boğma rakı ile 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı sigaraya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentin farklı noktalarında operasyon yapan ekipler, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde iş yerleri ve ikametlerde yaptıkları aramalarda, değişik ebat ve şişelerde 125 litre içime hazır sahte olduğu değerlendirilen boğma rakı, boğma rakı yapmak için 1 bin 400 litre mayaya yatırılmış çekime hazır meyve kokteyli, 86 litre içime hazır sahte boğma rakı, 126 şişe sahte olduğu değerlendirilen sahte içki, 120 adet boş içki şişesi, 1 bin 590 adet şişe ön arka tepe ve kapak etiketi ele geçirdi.


Öte yandan, kaçak sigara operasyonu içinde Akdeniz ilçesinde bir araçta arama yapan ekipler, 650 paket gümrük kaçağı sigarayı ele geçirdi.


Operasyonlarda, bin 525 litre boğma rakısı ve 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

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