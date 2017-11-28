Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 11:25

Mersin’de kanun kaçaklarına göz açtırılmıyor

Mersin’de, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan 3 ayrı çalışmada, çeşitli suçlardan aranan şüpheli şahıslar suç ve suç unsurlarıyla birlikte ele geçirildi.

Mersin’de kanun kaçaklarına göz açtırılmıyor

28 Kasım 2017 11:25


Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yusuf Kılıç Mahallesi’nde bulunan bir kıraathanede meydana gelen televizyon hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yürüten ekipler, kamera görüntülerinden tespit ettiği şüpheli E.C.’yi Çukurova Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği bir başka çalışmada ise Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde faaliyet gösteren bir firmanın İstanbul’a hareket edecek olan otobüsü içerisinde bir yolcunun bagajında uyuşturucu olduğu bilgisi alındı. Ekiplerce otogar içerisinde durdurulan otobüste yapılan kontrollerde, ceviz kutusu içerisinde paketlere saklanmış halde 616 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan bagaj sahibi Ç.G. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.


Son olayda Serbest Bölge Otoban Gişelerde görevli ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir otomobili takibe alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı Akbelen Bulvarı Mezarlık Üst Kavşağında durdurarak arama yaptı. Üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 18 mermi ve 10 gram esrar ele geçirilen araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
17
°
C
  • Salı
    17°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç