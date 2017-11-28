Mersin’de kanun kaçaklarına göz açtırılmıyor

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yusuf Kılıç Mahallesi’nde bulunan bir kıraathanede meydana gelen televizyon hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yürüten ekipler, kamera görüntülerinden tespit ettiği şüpheli E.C.’yi Çukurova Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği bir başka çalışmada ise Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde faaliyet gösteren bir firmanın İstanbul’a hareket edecek olan otobüsü içerisinde bir yolcunun bagajında uyuşturucu olduğu bilgisi alındı. Ekiplerce otogar içerisinde durdurulan otobüste yapılan kontrollerde, ceviz kutusu içerisinde paketlere saklanmış halde 616 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan bagaj sahibi Ç.G. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Son olayda Serbest Bölge Otoban Gişelerde görevli ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir otomobili takibe alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı Akbelen Bulvarı Mezarlık Üst Kavşağında durdurarak arama yaptı. Üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 18 mermi ve 10 gram esrar ele geçirilen araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı.