Mersin’de kar yolları kapattı, vatandaş zor anlar yaşadı

Mersin’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yolları kapatırken, yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına büyükşehir belediyesi ekipleri yetişti. 121 personelle 24 saat boyunca görev yapan belediye ekipleri, kar yağan ilçelerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dün öğleden sonra Mersin’de etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı. Aralıksız süren yağış nedeniyle özellikle kırsal kesimde çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı. Günler öncesinden gerekli hazırlıklarını yaparak önlemlerini alan büyükşehir belediyesi, yolda kalan vatandaşın yardımına yetişirken, hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşmasını da sağladı. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve bağlı koordinasyon şube ekipleri, alınan ihbarlarla vatandaşın gideceği yere güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için 24 saat boyunca ara vermeden görev yaptı. Mersin’in dağlık ve kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yolda kalan birçok vatandaş büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından kurtarılırken, okul dönüşünde yolda kalan öğrenci servisindeki öğrenciler de Erdemli Küstülü Mahallesi yolunun açılmasının ardından evlerine götürülebildi.

13 ilçede 121 personel, 26 iş makinesi ve 27 kamyon-kamyonet ile karla mücadele ve tuzlama çalışması yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zorda kalanların da yardımına yetişti.

Büyükşehir belediyesi ekiplerinin 3 gün sürmesi beklenen karla mücadele çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.