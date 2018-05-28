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28 Mayıs 2018 15:51

Mersin’de kayaların arasında sıkışan kızı itfaiye kurtardı

Mersin’in Mut ilçesinde hayvan otlatırken kayalıkların arasına düşerek sıkışıp kalan 13 yaşındaki kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Mersin’de kayaların arasında sıkışan kızı itfaiye kurtardı

28 Mayıs 2018 15:51


Olay, Gökcetaş Mahallesi’ndeki Çelik dere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Ayfer Sak isimli kız çocuğu hayvan otlatırken elindeki su şişesini kayaların arasına düşürdü. Suyu almak için kayaların arasına inen Ayfer Sak kayaların arasında sıkışınca tekrar yukarı çıkamadı. Kızını kurtarmaya çalışan baba Bilal Sak, başarılı olamayınca olayı itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla kayalıkların arasına inip 2 saatlik çalışma sonucu kız çocuğunu kurtardı. Kurtarılan Ayfer Sak’a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Afyer Sak’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.




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