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04 Ağustos 2018 19:53

Mersin’de kaza: 1’i çocuk 4 yaralı

Mersin’de aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak kontrolden bir otomobil, önce önünde giden araca sonra da park halindeki bir otomobile çarptı.

Mersin’de kaza: 1’i çocuk 4 yaralı

04 Ağustos 2018 19:53

Kazada, 1’i çocuk 4 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mersin’in Yenişehir ilçesinde bulunan Mersin Stadyumu civarında, otobana çıkmak isteyen 33 ENN 32 plakalı bir araç, aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak, önünde seyir halinde olan 01 FY 637 plakalı siyah otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak, park halindeki bir araca çarptı. Kazada, 33 ENN 32 plakalı araç içerisinde bulunan 1’i çocuk 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı yaralılar Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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