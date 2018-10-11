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Mersin'de kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Antalya yönüne giden F. A. idaresindeki 33 FF 966 plakalı tır, Tekeli Mahallesi Örtülü Cami önüne geldiğinde henüz bilinmeyen bir sebeple karşı yönden gelen H.İ.B. yönetimindeki 33 R 5527 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü H.İ.B (25) ile M.T. (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan R.B. (20) ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaşamını yitiren 2 kişiyi Bozyazı devlet Hastanesi morguna kaldırırken, ağır yaralanan R.B.'yi de Anamur Devlet Hastanesine götürdü.


Jandarma ekipleri, tır sürücüsü F.A.'yı gözaltına aldı.

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