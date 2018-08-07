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07 Ağustos 2018 14:37

Mersin’de kaza: 4 kişi yaralı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mersin’de kaza: 4 kişi yaralı

07 Ağustos 2018 14:37


Edinilen bilgiye göre, kaza, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı D-400 Karayolu üzerinde Dörtyol Kavşağında meydana geldi. Çevredekilerden alınan bilgiye göre, Mersin istikametinden gelmekte olan Kadir Kırışık idaresindeki 33 AAY 108 plakalı araç Dörtyol Kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak, çarşı kısmından Anamur istikametine gitmek için dönüş yapan Ali Güzel idaresindeki 33 BLD 11 plakalı araca çarptı. Kazada, her iki araçta hasar meydana gelirken 33 BLD 11 plakalı aracın sürücüsü Ali Güzel ve yanında bulunan E.G. ile 33 AAY 108 plakalı araç içerisinde bulunan M.T. ve A.T. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Meydana gelen kazada hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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