Mersin’de ’kırmızı düdük’ uygulaması

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Fenerbahçe Meydanı önünde uygulama yaptı. Geçen her aracı durduran ekipler, sürücülerin bayramlarını kutladı. Ayrıca ekipler, sürücülere lokum ve şeker de ikram etti. Çocuklarla birlikte yapılan uygulamada ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması için başlatılan "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası hakkında da sürücülere bilgi verdi. Sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan çocuklara da düdük ve tişört hediye eden ekipler, sürücü olan anne veya babalarının, akrabalarının trafik kurallarına uymaması durumunda onları düdükle uyarmasını istedi.