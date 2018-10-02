Mersin'de 'kırmızı' düdükler çaldı kazalar azaldı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 'Ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyası ile Mersin'de önemli bir farkındalık oluştuğunu belirterek, "Yapılan çalışmalar sonucunda aşırı hızdan, emniyet kemeri takmamaktan ya da cep telefonu kullanımından meydana gelen kazalarda azalış olduğunu gördük" dedi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyası kapsamında paylaşımı sosyal medyada en çok beğenilen 5 çocuğa bisiklet hediye edildi. Forum AVM önünde yapılan etkinliğe katılan Vali Su, başarılı olan çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. Ödül almaya hak kazanan çocukların paylaşımlarından oluşan sergiyi inceleyen Su, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"5 çocuğa bisiklet hediye ettik"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Su, "Trafikte can ve mal emniyeti sağlamak ve kazaları asgariye indirmek amacıyla geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda İçişleri Bakanlığımız tarafından 'Ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyası başlatılmıştı. O kampanyada başarılı olan çocuklardan, sosyal medya paylaşımlarında en çok beğeni toplayan 5 çocuğa bisiklet hediye ettik" ifadelerini kullandı.

"Amacımız trafik kazalarını en aza indirmek"

Çocukların uygulama kapsamında ailelerini yaptıkları hatalarda kırmızı düdükle uyardığını belirten Su, "Araç kullanırken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve aşırı hız konularında vatandaşlarımızı sürekli uyarıyoruz. Bu konularda özellikle farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Çocuklarımız da bu konuları takip ettiler. Ailelerini de varsa hataları kırmızı düdükle ikaz ettiler. Mersin'de de önemli bir farkındalık oluşturduk. Bu tür çalışmalar artarak devam edecek. Temel hedefimiz trafik kazalarını en aza indirmek. Yapılan çalışmalar sonucunda aşırı hızdan ve emniyet kemeri takmamaktan ya da cep telefonu kullanımından meydana gelen kazalarda azalış olduğunu gördük" şeklinde konuştu.