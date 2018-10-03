Mersin'de kırsal bölgelerdeki asfalt atağı sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yörük kültürünü ayakta tutabilmek amacıyla sürdürdüğü kırsala hizmet çalışmaları, kilometrelerce uzakta, Torosların zirvesinde yaşayan Yörüklerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Anamur'un Kaşpazarı Yaylasındaki yol çalışmasından sonra 30 yılı aşkın süredir özlemle beklenen Mut ilçesi Evren Güzleği yolu da asfaltlanıyor. 2016 yılında 7.5 kilometresi ilk kez asfaltlanan 18 kilometrelik yolun geri kalan kısmında da yoğun bir çalışma başlatıldı. Ekipler bir taraftan yol genişletme çalışması yaparken, diğer taraftan da zemin sıkıştırma ve sathi kaplama asfalt yol yapımı çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Mut ilçe merkezine 55 kilometre uzakta bin 500 metre rakıma ulaşan ekipler, Evren, Çamlıca, Kırkkavak, Zeytinçukuru, Tekeli ve Suçatı mahallelerinin faydalandığı Evren-Çamlıca yaylasında yaşayan 250 hanenin yıllardır özlemini çektiği yol hayalini gerçeğe dönüştürüyor.

“Bu yol tek emelimizdi”

Yayla yolunun yıllardır tek emelleri olduğunu ve bu emele Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz sayesinde kavuştuklarını anlatan Evren Mahalle Muhtarı Mustafa Arslan, “Bu yol birçok mahallenin yayla olarak kullandığı yerin yolu. Bu yol Türk milletini temsil eden Torosların eteklerinde yaşayan Yörüklerin yolu. Bu yol yıllardır istediğimiz tek emeldi. Bu emelimize de Başkan Kocamaz sayesinde kavuştuk" dedi.