Mersin'de "Kıyılardan dağlara kültür yolları" projesi

Mersin'in Erdemli ilçesinin tanıtılmasını amaçlayan, "Kıyılardan Dağlara, Antik Olba Bölgesi Kültür Yolları ve Kırsal Turizm Odakları Geliştirme Projesi" nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Mersin Üniversitesi (MÜE), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Mersin Müzesi işbirliğinde hazırlanan ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından desteklenen, 18 ay süreli ve 250 bin lira bütçeli projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

ETSO toplantı salonundaki tanıtımda konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Mersin'in denize yakınlığı ve iklimin ılıman olması nedeniyle tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yaptığını, çok zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirtti.

"Hazırlanan proje zengin mirasın gün yüzüne çıkartılması açısından son derece önemlidir" diyen Kula, projenin mevcut olan 3,5 aylık turizm sezonunun 12 aya yayılması adına önemli olduğunu da kaydetti.

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nida Naycı da projeyle ilgili teknik bilgiler aktararak, yaklaşık 18 ay sürecek olan projenin 250 bin lira bütçeli olduğunu ve projenin ÇKA tarafından kabul gördüğünü söyledi.

Projenin hedeflerine de değinen Naycı, "Hedefimiz Erdemli bölgesinde Antik Olba Bölgesi Kültür Yolları temalı yerel destinasyonların oluşturularak, bölgedeki kültür, doğa ve yayla turizmi gibi alternatiflerin çeşitlendirilmesini sağlamaktır" dedi.

ETSO Başkanı Orhan Sarı da kültürel varlıkların gün yüzüne çıkartılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.