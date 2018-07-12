Mersin’de köy seyirlik turnesi başlıyor

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen Hacivat-Karagöz orta oyunu ve köy seyirlik turnesi, bu yılda 17 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında 13 ilçeye bağlı mahallelerde yeniden gerçekleştirilecek.

“Çocukluğumuzun tek eğlencesi Hacivat ve Karagöz’dü”

‘Yaylalarda Köylerde, Kültür-Sanat Her Yerde’ sloganıyla yola çıkan tiyatrocular ve bu yıl ikinci kez kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarla buluşacak. Geleneksel tiyatro ve ortaoyunu kültürünün özellikle çocuklar tarafından tanınması ve benimsenmesinin önemini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Bizim çocukluğumuzun vazgeçilmez eğlencesi Hacivat ile Karagöz’ün, yeni nesil tarafından da tanınması gerektiğini düşündük. Günümüzde teknolojinin birçok imkânından faydalanarak ve özellikle bilgisayar ile değişik oyunlar oynama imkanı bulan çocuklarımız, bizim çocukluğumuzun tek eğlencesi olan Hacivat ve Karagöz’ü yakından tanıma fırsatı buluyor” dedi.

İlk perde Aydıncık’ta açılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hacivat ile Karagöz ve köy seyirlik oyunlarının bu yıl ki ilk perdesini 17 Temmuz Salı günü saat 20.30’da Aydıncık ilçesi Karede Mahallesi’nde vatandaşlara açacak.