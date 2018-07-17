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17 Temmuz 2018 13:03

Mersin’de kullanılmayan 2 katlı bina çöktü

Mersin’de kullanılmayan 2 katlı metruk bina birden çöktü.

Mersin’de kullanılmayan 2 katlı bina çöktü

17 Temmuz 2018 13:03

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredekiler büyük panik yaşadı.


Edinilen bilgilere göre, merkez Akdeniz ilçesi Kiremithane Sokak’ta bulunan Tahtalı Camii yanındaki 2 katlı metruk bina kendiliğinden çöktü. Olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri çöken binada arama yaptı. İçerisinde kimsenin olmadığını belirleyen ekipler, kepçe yardımıyla binayı kontrollü bir şekilde yıktı. Olay çevrede paniğe neden oldu.



"Bugün yıkılacaktı"


Çevre sakinlerinden Halil Tan, "Bugün burayı yıkmak için belediye araçlarını bekliyorduk. Saat 13.30’da yıkacaklardı. Fakat birden sallanma gerçekleşti ve bina kendiliğinden çöktü. İçerisinde biz kimsenin olmadığını biliyorduk ama 2 kişi olduğu söylendi. Zabıta memurları ve itfaiye ekipleri çok iyi bir çalışma gerçekleştirdi. Herhangi bir ses gelmedi, arama yaptılar. Şu anda da yıkıma devam ediyorlar" dedi.




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