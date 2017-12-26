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26 Aralık 2017 14:37

Mersin’de ’Kütüphane Söyleşi Günleri’ sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen ’Kütüphane Söyleşi Günleri’ etkinliğinin son gününde Mersinli yazar Turan Ali Çağlar, ‘Toroslarda Yörükler’ konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Mersin’de ’Kütüphane Söyleşi Günleri’ sona erdi

26 Aralık 2017 14:37


27 Kasım tarihinde başlayan ve 4 hafta boyunca devam eden ’Kütüphane Söyleşi Günleri’ etkinliği sayesinde, kitapseverlerin Mersin tarihi hakkında bilgilenmeleri sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda yazar ve Mersinli kitapsever katıldı.


Mersinli ’Koca Yörük’ lakaplı yazar Turan Ali Çağlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’nda da baskısı yapılan ‘Mersin ve Tarsus Halk Kültürü’ isimli kitabının tanıtımını yaptı. Çağlar, gerçekleştirdiği söyleşisinde Yörüklerin kim olduğunu ve yaşam koşullarını anlattı. Çağlar, Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Yörüklerin yaşama süreçlerini ve hayvancılıkla uğraştıklarını aktarırken, Yörük kültüründe doğum, yaşam ve ölümün nasıl gerçekleştiğini paylaştı.


40 yıl önce Yörükler hakkında yaptığı araştırmayı dinleyicilerle paylaşan Çağlar, “Yörük sözcüğü, tez hareket eden, konup-göçen anlamlarındandır. Yörükler oba biçiminde yaşar ve barındıkları konuta çadır derler. Göçler tüm obanın işbirliğiyle yapılır. Her bir obanın konumu da önceden bellidir” dedi.


Söyleşinin ardından dinleyiciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Erdal Altıntaş’ın yaptığı ‘Yörüklerde Güz Göçü’ ile Kargıpınarı Belediyesi tarafından hazırlanan, senaryosunu Mehmet Doğan’ın yazdığı ve yönetmenliğini Rüştü Aydın’ın yaptığı ‘Yörük Düğünü’ belgesel filmini izledi.




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