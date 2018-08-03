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03 Ağustos 2018 17:16

Mersin’de maç ortasında hortum çıktı

Mersin’de maç yapılan sahanın ortasında hortum çıktı.

Mersin’de maç ortasında hortum çıktı

03 Ağustos 2018 17:16

Birkaç dakika süren hortumun ardından maç devam ederken yaralanan kimse olmadı.


Mersin’in Erdemli ilçesinde mahalleler arası futbol turnuvasında maç esnasında sahada hortum çıktı. Esenpınar - Yağdağ mahalleleri arasındaki maçın ilk yarısında sahanın ortasında çıkan hortumu görenler sahada kaçışırken hakem maçı durdurdu. Birkaç dakika süre hortumun ardından maç devam ederken olayda yaralanan olmadı.


Görgü tanığı Fatih Dere, seyircilerin bulunduğu yerden gelen hortumun sahaya girdiğini, kalenin arkasından çıkarak seralara verdiğini anlattı. Dere, hortumdan sonra maçın devam ettiğini kaydetti.




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