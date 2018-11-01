Mersin'de masaj salonuna fuhuş operasyonu:12 gözaltı

Mersin'de bir masaj salonuna yapılan fuhuş operasyonunda, 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde 'masaj salonu' olarak faaliyette olan bir iş yerinde fuhuş yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine adresi izlemeye alan ekipler, iş yerinden çıkan 5 erkek şahsı yakaladı. Şahısların para karşılığında fuhuş yaptıklarını beyan etmeleri üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi ve çalışanlarının bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Para karşılığı fuhuş yapan 5 erkek şahısın bilgi sahibi olarak, 4 bayan şahsın mağdur olarak ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.

Aralarında çalışan ve iş yeri sahibinin de bulunduğu 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğer 2 kişide serbest bırakıldı.