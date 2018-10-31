Mersin'de meme kanseri farkındalık semineri

Akdeniz Belediyesi, '1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında, belediye personellerine ve kadınlara yönelik olarak meme kanseri farkındalık semineri düzenledi.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen seminere katılan kadınlar, kendi kendine meme muayenesi, meme kanserinin sebepleri ve meme kanseri gelişiminde etkili risk faktörlerini de öğrenirken, meme kanseri ile ilgili merak ettikleri soruları da uzmanlara aktarma fırsatı da buldular. Belediye konferans salonunda düzenlenen seminerde, ‘meme kanseri sürecinde genetik yatkınlık, yaş ve çevresel faktörler, geçirilmiş meme kanseri ve meme kanseri gelişiminde etkili olan risk faktörleri' gibi konular detaylı bir şekilde anlatıldı.

“Meme kanseri tanısı konan kadınların yarısını kaybediyoruz”

Seminerin açılışında konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Arife Süzer, kadınlarda ve erkeklerde görülen meme kanserinin en yaygın kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çekti ve her 8 kadından birinde meme kanserine rastlandığının altını çizdi. “Her şey bir dokunmayla başlar” diyen Süzer, meme kanserinin erken teşhisi için düzenli kontrol yapılmasına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu semineri düzenlediklerini kaydetti.

Kurum doktoru Ruşen Behrem de ‘meme kanserinin ne olduğu, meme kanseri riskini arttıran etmenler, meme kanserinin erken tespiti, kendi kendine kontrol ve risklerin nasıl azaltılabileceği' konularında dinleyicilere slayt üzerinden sunum yaptı. Meme kanserinden ölüm oranının 100 binde 23 civarında olduğuna dikkat çeken Behrem, “Bizde meme kanseri tanısı konulan kadınların yarıya yakını maalesef kaybedilmekte. Ama erken teşhis ve tedaviyle ölüm oranı elbette azalacaktır” dedi.

“Her insanın doktoru, önce kendisidir”

Seminere Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi'nden katılarak katılımcılara meme kanseri hakkında bilgiler veren uzmanlar Bahar Çıkrıkçı ve Nilüfer Özgür ise meme kanserinin ne olduğu ve erken teşhisin önemine vurgu yaptılar. Her insanın doktorunun, öncelikle kendisi olduğunun altını da çizen KETEM uzmanları, meme kanseri, rahim ağzı ve kolon kanserleri gibi erken teşhis edilebilen kanser türlerini merkezde ücretsiz taradıklarını belirterek, kadınları gerekli kontrol ve taramaları yapmak için KETEM'e davet ettiler.