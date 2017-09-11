Ziyarette, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun talimatları doğrultusunda bozuk mera alanlarının ıslahı ile ilgili yapılan çalışmalar görüşüldü. Burada konuşan Yılmaz, "Mersin ilinde bin 129 hektar alan bozuk mera alanı olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen alanlardan 140 hektarlık bölüm protokol gereğince ağaçlandırılmıştır. Geriye kalan 989 hektar bozuk mera alanı ise bölge müdürlüğümüz ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile ortaklaşa komisyon kurularak çalışmalara başlanılmıştır. 2017 yılı programında yer alan Erdemli-Toros mera alanındaki 300 hektarlık alanda da ıslah çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Yılmaz, ayrıca Abalı’ya yeni görevin de başarılar diledi.