Mersin’de mesire alanları yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, mazisi 800 yıl öncesine dayanan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi’nin de yer aldığı alanda gerçekleştirilen bakım-onarım ve yenileme çalışması takdir topladı. Zeyne Mahallesi ‘Pınarbaşı Piknik ve Mesire Alanı’nda mevcut bankların bakım ve onarımını gerçekleştirerek yeni ilave oturma gruplarını vatandaşın hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, Gülnar Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile yaklaşık 300 metrekarelik bir alanda peyzaj, bin 530 metrekarelik alanda parke taşı ve 400 metrelik bordür döşeme işlemi ile mesire alanını tozdan ve çamurdan kurtardı.

800 yıl önce Orta Asya’dan Zeyne’ye gelip yerleşen İslam düşünürü Şeyh Ali Semerkandi’nin bir kerameti olarak çınar ağacı altından çıkan ve şifalı olduğuna inanılan su ile tanınan Zeyne Pınarbaşı Piknik ve Mesire Alanı, yeni yüzüyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor. Bölge halkı ise gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirirken, mesire alanının eski halini hatırlamak bile istemediklerini ifade ediyor.