Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 16:44

Mersin’de ’Mesnevi ve Pedagoji’ konferansı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin hayatının, fikir ve düşünce yapısının ele alındığı ‘Mesnevi ve Pedagoji’ konferans düzenlendi.

Mersin’de ’Mesnevi ve Pedagoji’ konferansı

01 Aralık 2017 16:44


Uğur Oral Kültür Merkezi’ndeki konferansa, MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar ile Rektör Danışmanı Prof. Dr. Durmuş Ali Arslan’ın yanı sıra akademik personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.


Konferansta konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Doğan, Mesnevi’nin bir ahlak ve pedagoji kitabı olduğunu söyledi. Mevlana’nın ilahi bir kaynaktan beslendiğini belirten Doğan, “Mevlana, ‘Gök kubbe evim insanlık ailem’ sözüyle insanlığın bir mertebe olduğunu ifade etmiştir. Mevlana, yaşamını ‘Hamdım, piştim, yandım’ sözleriyle özetleyerek ölüm gününün kutlanmasını isteyen bir insandır” dedi.


“Mevlana, hem batı hem de doğu âlimleri tarafından en çok tanınan ve saygı duyulan ilim adamları arasındadır” diyen Doğan, “Günümüze kadar birçok dile çevrilen Mesnevi, bir evrensel değerler hazinesidir. Mevlana’yı ve Mesnevi’yi iyi anlamalı, iyi anlamlandırmalıyız. Mevlana mutasavvıftır. Her mutasavvıf aynı zamanda bir terbiyeci, bir eğitimcidir. Mevlana’nın eğitimle ilgili fikirleri, dünya görüşü ve insana bakış tarzı üzerine şekillenir. Mevlana’nın kullandığı eğitim metodu bugünkü çağdaş eğitim kuramlarından ’Daimicilik’ metoduyla örtüşmektedir. O, aşksız bir eğitimci olamayacağına ve kaliteli eğitimcinin bizzat aşkın kendisi olduğuna dikkat çekmiştir” ifadelerini kullandı.


Mesnevi kitabında yer alan kıssalardan örnekler sunan Doğan, konferans sonunda ’Mesnevi’den Pedagojik Telkinler’ adlı kitabını katılımcılar için imzaladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
21
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç