Mersin’de ’Mesnevi ve Pedagoji’ konferansı

Uğur Oral Kültür Merkezi’ndeki konferansa, MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar ile Rektör Danışmanı Prof. Dr. Durmuş Ali Arslan’ın yanı sıra akademik personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Konferansta konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Doğan, Mesnevi’nin bir ahlak ve pedagoji kitabı olduğunu söyledi. Mevlana’nın ilahi bir kaynaktan beslendiğini belirten Doğan, “Mevlana, ‘Gök kubbe evim insanlık ailem’ sözüyle insanlığın bir mertebe olduğunu ifade etmiştir. Mevlana, yaşamını ‘Hamdım, piştim, yandım’ sözleriyle özetleyerek ölüm gününün kutlanmasını isteyen bir insandır” dedi.

“Mevlana, hem batı hem de doğu âlimleri tarafından en çok tanınan ve saygı duyulan ilim adamları arasındadır” diyen Doğan, “Günümüze kadar birçok dile çevrilen Mesnevi, bir evrensel değerler hazinesidir. Mevlana’yı ve Mesnevi’yi iyi anlamalı, iyi anlamlandırmalıyız. Mevlana mutasavvıftır. Her mutasavvıf aynı zamanda bir terbiyeci, bir eğitimcidir. Mevlana’nın eğitimle ilgili fikirleri, dünya görüşü ve insana bakış tarzı üzerine şekillenir. Mevlana’nın kullandığı eğitim metodu bugünkü çağdaş eğitim kuramlarından ’Daimicilik’ metoduyla örtüşmektedir. O, aşksız bir eğitimci olamayacağına ve kaliteli eğitimcinin bizzat aşkın kendisi olduğuna dikkat çekmiştir” ifadelerini kullandı.

Mesnevi kitabında yer alan kıssalardan örnekler sunan Doğan, konferans sonunda ’Mesnevi’den Pedagojik Telkinler’ adlı kitabını katılımcılar için imzaladı.