Mersin'de mevsimin ilk karı düştü

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Torosların eteği, ilçenin yüksek kesimlerinde Göktepe, Evdilek, Uzunkuyu ve Toros yaylalarında kar yağışı etkili oldu.

Bölgede ikamet eden vatandaşlardan Yusuf Böcüoğlu yağışın sabah erken saatlerde başladığını belirterek, "Kar yağışı 1600 ile 2200 rakımları arasında etkili oldu. Kar toprak üzerinde yer yer yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı. Bu yöremiz için mevsimin ilk kar yağışı" diye konuştu.

Yüksek kesimlerde hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü de öğrenildi.