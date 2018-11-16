İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de mevsimin ilk karı düştü

Mersin’in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.


Torosların eteği, ilçenin yüksek kesimlerinde Göktepe, Evdilek, Uzunkuyu ve Toros yaylalarında kar yağışı etkili oldu.


Bölgede ikamet eden vatandaşlardan Yusuf Böcüoğlu yağışın sabah erken saatlerde başladığını belirterek, "Kar yağışı 1600 ile 2200 rakımları arasında etkili oldu. Kar toprak üzerinde yer yer yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı. Bu yöremiz için mevsimin ilk kar yağışı" diye konuştu.


Yüksek kesimlerde hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü de öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.