Mersin’de ’Motofest’ gösterileri nefes kesti

gerçekleştirilen ‘Uluslararası Çamlıyayla Motofest’ tüm heyecanıyla sona erdi.

Çamlıyayla Zevzek Tepesinde gerçekleştirilen ’Uluslararası Çamlıyayla Motofest’ tüm motor tutkunlarına ve adrenalin severlere unutulmaz anlar yaşattı. Motofest’te profesyonel, amatör ve veteran kategorilerinde mücadele eden sporcular, izleyenlere tam bir görsel şov sundu. 3 gün süren Motofest’e 2’si yurt dışından olmak üzere toplam 50 sporcu katıldı. Amerika, Hatay, Antalya, Mersin, Adana, Konya ve Muğla’dan gelerek 4. Uluslararası Çamlıyayla Motofest’ine katılan yarışmacılar, bin 500 rakımlı Zevzek Tepesi’nde oluşturulan zorlu parkurda engelleri zamana karşı yarışarak aşarken, kimi engelleri geçerken yerden hayli yüksek noktalara ulaşarak adeta uçtu.

"Bölgemizde yeni bir spor dalı"

Motofest’in ödül töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Motofest, bölgemizde çok yeni bir spor dalı. Ama Tarsus’ta Mersin’de bu spora gönül veren birçok hemşehrimiz var. Böyle bir etkinlik Çamlıyayla’da düzenlenirken vatandaşımızın ilgi gösterdiğini de yerinde tespit etmiş olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de Çamlıya ile Belediyesine ve bu etkinliği yapan arkadaşlara destek veriyoruz. Gerçekten Mersin yaylalarıyla, köyleriyle dolu dolu bir yaz geçiriyor. Her gün değişik yerlerde festivaller var" dedi.

"Aidiyet ve hemşehricilik duygusunu geliştiriyoruz"

Bu tarz etkinliklerin insanları bir araya getiren önemli etkinlik olduğunu söyleyen Kocamaz, "Ülkemizin üzerine bu kadar oyun oynandığı bu dönemde bizim üzerimize düşeni yaparak, kendi bölgemizdeki insanları bir araya getirmemiz, hemşehricilik ve aidiyet duygularını geliştirmemiz önemli. Bu tür etkinlikler biz yerel yönetimler olarak insanlarımızı bir araya getiriyoruz. Hem heyecan fırtınası estiriyoruz. Hem de hemşehrilerimiz buralarda bugüne kadar görmedikleri etkinlikleri de görmüş oluyorlar. Sporcuların performansını bizzat televizyonlarda değil de yerinde izleme imkanları oluyor. Ben kazasız, belasız bir etkinlik olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin 4 bir yanından gelen sporcular var"

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ise Motofest’e 4 yıl önce amatörce başladıklarını anlatarak, "Bildiğiniz gibi 4 sene önce başlamıştık bu festivale. Başlangıçta çok amatörce başlamıştık ama şu anda geldiğimiz noktada uluslararası bir yarış haline geldi. Şu anda yabancı 2 tane yarışmacımız var. Türkiye birinciliğini kazanmış 2 tane sporcumuz var. Derecelere girmiş sporcularımız var ve Türkiye’nin dört bir tarafından buraya gelen yarışmacılarımız var. Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen yarışmacılarımız sizlere güzel bir gösteri sunacaklar" şeklinde konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Profesyonel Kategorisi’nde yarışan Bayram Uysal birinci, Durancan Ulugöz ikinci ve Yunus Mor üçüncü oldu. Amatör Kategorisi’nde Kemal Deveci birinci, Levent Güler ikinci ve Tolga Demir üçüncü olurken, Veteran Kategorisi’nde ise Taner Talı birinci, Abdulkadir Erdur ikinci ve Cihangir Bulutlu üçüncü oldu.