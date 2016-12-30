Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 15:29

Mersin’de muhtarlarla ’huzur’ toplantısı yapıldı

Mersin’de muhtarlarla ’huzur’ toplantısı yapıldı

30 Aralık 2016 15:29

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, merkez Mezitli ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarına yönelik ’huzur toplantısı’ düzenledi
Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’de katıldı. Toplantıya katılan muhtarlara, telefonla dolandırıcılığı, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nün faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ayrıca muhtarlara, 200 adet bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Mersin’de yılbaşı tedbirleri alındı
Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, yayınladığı mesajla vatandaşların yeni yılını kutlarken, tüm kentte yılbaşıyla ilgili güvenlik tedbirlerinin alındığını belirtti. Şahne, "Ülkemizin anayasal düzenle teminat altına alınmış demokratik kazanımlarını, milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen menfur silahlı darbe teşebbüsü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti, hükümetimizin kararlı tutumu ve milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir. Menfur darbe girişimi ile sonrasında sistematik olarak acı ve ihanet dolu saldırıların yaşandığı 2016 yılını geride bıraktık. Müşterek kaderi paylaştığımız bizleri bir arada tutan ve bu günlere ulaşmamızı sağlayan değerlerimizi, birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozmasına izin vermeyerek,
2017 yılında yaşamımızda sevginin, saygının, hoşgörünün, eşitliğin, adaletin, mevcut olan huzur ve güven ortamının etkin kılınması azmi ve kararlılığıyla 24 saat görevimizin başında olacağımızı ifade etmek isterim" dedi.
Vatandaşların yeni yıla emniyet ve huzur içerisinde girmelerini sağlamak, yardım taleplerine etkili ve anında cevap verebilmek amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Şahne, "Mevcut ekip ve personele ek olarak 752 personel görevlendirilmek suretiyle halkımızın yoğun olarak bulunacağı, otogar, alışveriş merkezleri, cadde, sokak ve eğlence yerlerinde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve teşkilatım adına tüm Mersinli hemşehrilerimin ve değerli basın mensuplarının yeni yılını kutlar, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad eder, yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
13
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç