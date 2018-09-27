Mersin'de mülteci eğitimi

Mersin'de yaşayan mültecilere, çevresel sorunlar ile yoksulluk ve eğitim gibi sosyal meselelere bütüncül ve sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla kurulan Yuva Derneği bünyesinde, 'Yetişkin ve Çocuk Mültecilerin Sosyal Hakları' konulu eğitim verildi.

Kentteki mültecilere yönelik, 'Yetişkin Yeterliliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı' (PIAAC) kapsamında, 'aktarılabilir beceriler' olarak tanımlanan kısa süreli eğitim setleri oluşturma ve uygulama hususunda programlar uygulanıyor. Programlara bağlı olarak, geçici koruma altındaki Suriyelilere meslek edinimi ve işe yerleştirme sürecinde unutulmuş, travmatize olmuş becerilerinin ortaya çıkarılması ya da genç kuşaklar için kazanılması amacıyla, 'Yetişkin ve Çocuk Mültecilerin Sosyal Hakları' başlığında temel mülteci hakları eğitimi verildi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı tarafından verilen eğitimde, Yuva Derneği'ndeki 40 Suriyeli mülteciye, sosyal haklarının yanı sıra çocuk hakları konusunda da bilgiler verildi. Özellikle çocuk hakları konusunda, çocukların temel eğitim haklarının sağlanması için Suriyeli yetişkinlere baş vuracakları yerlerler anlatıldı.