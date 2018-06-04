Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 15:15

Mersin’de Mümin Sarıkaya konseri

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Mümin Sarıkaya, hayranlarına keyifli anlar yaşattı.

Mersin’de Mümin Sarıkaya konseri

04 Haziran 2018 15:15


‘Dur diyemem’ şarkısı ile Mersinli sevenlerinin karşısına çıkan Mümin Sarıkaya, söz ve müziği kendisine ait olan ‘Al başımdan bu dertleri’ şarkısını konserinin ikinci parçası olarak seslendirdi. Barış Manço’nun ‘Ben bilirim’ isimli parçasına kendine has yorumu ile can veren sanatçı, Atatürk Parkı’nı dolduran Mersinlileri coşturdu. Dillerden düşmeyen şarkısı ‘Ben yoruldum hayat’ı kalabalığın olduğu alana inerek birlikte seslendiren sanatçı, hayranlarını kırmayarak selfie çektirdi. Sarıkaya, vatandaşların ‘yüreğine sağlık’ ve ‘bir daha’ tezahüratları eşliğinde yoğun istek üzerine şarkıyı iki kez seslendirdi.


Coşkunun bir an olsun durmadığı konserde bağlama da çalan sanatçı, seslendirdiği parçalar ile vatandaşları eğlendirirken, ’oy farfara, hüdayda, bahça duvarından aştım’ gibi sevilen hareketli türküler eşliğinde sahnede çiftetelli oynadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç