Mersin’de Mustafa Yıldızdoğan konseri

Atatürk Parkı’na kurulan Feshane ve düzenlenen konserler ile Ramazan ayını eğlenceli bir şekilde yaşayan Mersinliler, Mustafa Yıldızdoğan şarkıları ile coştu. Binlerce Mersinlinin katıldığı konserde sanatçı, en sevilen parçalarını hayranları için seslendirdi. Coşkulu kalabalığın alkışları ve tezahüratları eşliğinde sahne alan Yıldızdoğan, ’Ölürüm Türkiyem’, ‘Gittiler’, ‘Şehitler Ölmez’, ‘Harekete Geçmek Lazım’, ‘Dayanamıyorum’, ‘ Sev Biraz, ‘Ölürmüydün’ gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Yıldızdoğan’ın şarkıları ile hem duygulanan hem coşan Mersinliler konserden memnun ayrıldı.