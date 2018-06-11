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11 Haziran 2018 10:45

Mersin’de Mustafa Yıldızdoğan konseri

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Mersin’de Mustafa Yıldızdoğan konseri

11 Haziran 2018 10:45


Atatürk Parkı’na kurulan Feshane ve düzenlenen konserler ile Ramazan ayını eğlenceli bir şekilde yaşayan Mersinliler, Mustafa Yıldızdoğan şarkıları ile coştu. Binlerce Mersinlinin katıldığı konserde sanatçı, en sevilen parçalarını hayranları için seslendirdi. Coşkulu kalabalığın alkışları ve tezahüratları eşliğinde sahne alan Yıldızdoğan, ’Ölürüm Türkiyem’, ‘Gittiler’, ‘Şehitler Ölmez’, ‘Harekete Geçmek Lazım’, ‘Dayanamıyorum’, ‘ Sev Biraz, ‘Ölürmüydün’ gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Yıldızdoğan’ın şarkıları ile hem duygulanan hem coşan Mersinliler konserden memnun ayrıldı.




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