Mersin'de muz yüklü gemiden 9 kilo 400 gram kokain çıktı

Mersin'de polisin yaptığı operasyonda, muz yüklü bir gemide 9 kilo 400 gram kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Limanı'na gelen-giden gemi, konteyner ve yüklerle ilgili kontrol ve analiz çalışması gerçekleştirdi. Detektör köpek 'Tina'nın da katıldığı çalışmalarda, muz yüklü bir gemide arama yapıldı. Tina'nın geminin ambar bölümündeki zemin tahtasının bulunduğu bölgeye yoğun tepki vermesi üzerine zemin kaldırıldı. İçerisinde 8 parça halinde 9 kilo 400 gram kokain bulundu.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.