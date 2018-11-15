Mersin'de Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor

Mersin'de bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek olan Uluslararası Narenciye Festivali hazırlıkları sürerken, Vali Ali İhsan Su festival alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

17-18 Kasım tarihleri arasında Mezitli sahili Galatasaray Meydanında düzenlenecek olan 6. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Mersin Valisi Ali İhsan Su da yapılan çalışmaları festival alanında yakından inceledi. Mersin Ticaret Borsası ve Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte alanı gezen Vali Su, çalışmalar ve program hakkında bilgi aldı.

Vali Su, alanda yaptığı açıklamada, Narenciye Festivalinin 6.'sının yapıldığını anımsatarak, “Mersin'in en önemli marka değerlerinden biri de narenciye. Bu anlamda bu festival çok önemli” dedi. Yurtiçi ve yurtdışından birçok ekibin festivale gelerek burada çeşitli gösteriler yapacaklarını, gastro show da dünyaca ünlü şeflerin narenciye lezzetlerinden yeni tatlar sunacağını kaydeden Su, “Festival, ilimizin ve bölgemizin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak, 17-18 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ne tüm halkımızı davet ediyorum" diye konuştu.

"Amacımız Mersin'i ve narenciyeyi tanıtmak"

Mersin Ticaret Borsası Başkanı ve Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ise haftalar öncesinde başlanan süsleme çalışmaları sonunda 20 sabit, 10 mobil figür yapıldığını kaydederek, “Yaklaşık 70 ton narenciye ürünü kullanıldı. Festival sonunda bu ürünlerden dayanıklı kalanları ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Festival öncesinde de 4 merkez ilçede okullara narenciye dağıtımı yapıyoruz. Çocuklarımıza narenciyeyi sevdirmek için bu çalışmayı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Meyve ile süsleme yapma konusunda Türkiye'nin ilk festivalinin Mersin Narenciye Festivali olduğunu belirten Özdemir, “Festivalde yok yok. Olgunlaşma Enstitüsü tarafından narenciye temalı defile gerçekleştirilecek. 130-140 firma ile açık hava fuarı oluşturulacak. 30'a yakın ülkeden yaklaşık 700 kişilik sanatçı topluluğu Mersin'e gelerek festival kapsamında gösteriler yapacak. Gastro show kapsamında 8 ünlü şefimiz, Mersin ve Toros Üniversitesi hocaları ve öğrencileri narenciye lezzetleri sergisi gerçekleştirecekler. 2 bin 500 kişilik kortej festivalimizin tüm coşkusunu yansıtacak. Festivalimizi Mersin için, Mersinliler için ve narenciye için yapıyoruz" diye konuştu.