Mersin’de ’naylon fatura’ operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, resmi evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve naylon fatura suçlarını işleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, üzerilerine şirket kurulan ve bu şirketlerin birbirlerine ve farklı firmalara yüksek miktarda naylon fatura kesilerek ciro artırdıkları, akabinde şirketlere bankalardan kredi kullandırdıktan sonra şirketlerin iflasını gerçekleştirdikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı. Merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren iş yerlerine yapılan operasyonda, farklı firmalara ait 13 adet kaşe, farklı firmalara ait 8 adet vergi levhası, 9 farklı firmaya ait çok sayıda boş fatura, 5 farklı firmaya ait düzenlenip gönderilmek üzere hazırlanan fatura, 4 ayrı firmaya ait kesilmiş çok sayıda fatura, çok sayıda farklı firmalar adına ve değişik şahıslar adına noterden düzenlenmiş vekaletnameler. Farklı şirket ve şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda banka kartları ele geçirildi. Konuyla ilgili S.N., S. S., İ.Ç.ve İ.U isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında ’resmi belgede sahtecilik sahte fatura düzenlemek ve nitelikli dolandırıcılıktan’ işlem yapılan şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.