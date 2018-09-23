Mersin'de "naylon fatura" operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, pos tefeciliği yapıldığı ve paravan şirketler kurularak naylon fatura düzenlediği tespit edilen şirketlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, mali müşavirlik yapan A. D., M. D. ve A. M. isimli şahısların organizatörlüğünde, pos tefeciliği yapan H.S., İ.K ve M.Y. ile paravan şirketler kurarak, naylon fatura düzenleyen M.A.'nın da bulunduğu iş yeri yetkilileri ve çalışanlardan oluşan 24 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda, 268 kaşe, 10 pos cihazı, farklı firmalara ait toplam 21 bin 700 fatura, 10 cirolanmış çek yaprağı, farklı şahıslara ait toplam 31 kredi kartı, 27 bin TL para, 9 bilgisayar ve 48 vekaletname ve belgeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemi tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.