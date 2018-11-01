Mersin'de naylon fatura operasyonu

Mersin'de kurdukları paravan şirketlerle piyasaya sahte fatura sürerek devleti zarara uğrattıkları belirlenen 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mali müşavirlik görevini yürüten S.B. organizatörlüğünde paravan şirketler kurarak naylon fatura düzenleyip piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Maliye denetmenleri ile birlikte düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çoğu tabela şirketi olan birçok firmaya ait 30 adet kaşe, 1 adet pos cihazı, 63 adet fatura, 1 adet çek yaprağı, 2 adet kredi kartı, 1 adet hard disk ile vekaletname ve belgeler ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri yetkililerinden 3 şahıs hakkında 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldığı bildirildi.