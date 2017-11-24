Mersin’de Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, “Öğretmenlerimiz, görevlerini büyük bir sorumluluk ve özveri ile yerine getirmektedir” dedi.

Mersin’de Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri Kültür Merkezi’nde yapıldı. Etkinlik öncesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Buradaki törenin ardından Kültür Merkezi’nde devam eden kutlamalara, Vali Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Su, öğretmenliğin, Türk kültürü ve inancında ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ ifadesiyle en güzel şekilde belirtildiği gibi bedeli hiçbir maddi karşılıkla ödenemeyecek kadar önem atfedilen bir meslek olarak görüldüğünü söyledi. Öğretmenlerin, geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri en iyi şekilde yetiştirerek, binlerce yıldır dünyaya yön vermiş Türk Milletinin geleceğin dünyasında da en güçlü şekilde var olmasını sağlayacak son derece kutsal bir görev icra ettiklerini vurgulayan Su, “Başöğretmen Atatürk’ün ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ diyerek güven duyduğu öğretmenlerimiz, bu övgüye layık olmak için büyük bir emek vermektedir. Öğretmenlerimiz, milletimizin geleceğinin ellerinde olduğu sorumluluğuyla çocuklarımızı evrensel ve bilimsel değerler temelinde, sevgi ve barış ekseninde, milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı olarak yetiştirme görevini büyük bir özveri ile yerine getirmektedirler. Bu çerçevede öğretmenlerimize yaptıkları bu değerli hizmetlerinden dolayı minnet borçluyuz” dedi.

Su, bugün yemin ederek bu şerefli mesleğin mensupları arasına katılacak genç öğretmenlerin başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacaklarına inandığını ifade ederek, Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz’ın da konuştuğu törende, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise “Öğretmenlik, bütün meslekleri doğuran bir ana durumundadır. Bütün meslekler bu anadan doğar, gelişir ve şekil alır. Her şeyi öğrenmeye açık tüm çocuklara, dünyayı ve kendilerini anlamaya çalışan o pırıl pırıl gençlere, doğruları öğretmek için çabalayan öğretmenlerin hayatındaki yeri düşünüldüğünde, bu mesleğin hem en kutsal hem de en fazla sorumluluk taşıyan meslek olduğu anlaşılır” diye konuştu.

Öğretmenlik mesleğinin, her şeyden önce bir ideal, bir gaye ve bir hizmet mesleği olduğunu vurgulayan Koca, “Toprak altına atılan bir tohumun, onlarca tohum verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi, bir öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adayabilmelidir” ifadesini kullanarak, Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Mesleğe yeni başlayan aday öğretmenler adına Pınar Kızılbulak Çiftçi, emekli öğretmenler adına ise Hayrettin Yaşar Yavuz birer konuşma yaptığı törende, Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Öğrenci ve Öğretmen Korosu bir konser verdi.