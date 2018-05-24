Mersin’de okullar, geleneksel oyunlarla şenleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunabilmek için okulların bahçelerine Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu onaylı ve geleneksel oyun kültürümüzde yer alan oyun çizgileri çiziyor. 2016 yılında başlatılan ’Yeşil Teneffüs’ projesi kapsamında, 32 okulun bahçesi geleneksel oyun çizgileri ile buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projede okulların bahçelerine, sek sek, tombik, yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca gibi oyunlar için alanlar ve günümüzde çok popüler olan basketbol, futbol, voleybol gibi sporları yapabilecekleri sahalar çiziliyor.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın, çevrelerini tanımaları, doğanın nasıl dengede kaldığını öğrenmeleri ve bu dengenin devamı için yapılması gerekenleri bilmesi çok önemlidir. Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz doğayı keşfeden ve çevreyle sevgi bağı kurabilen bir nesil yetiştirmektir. Yeşil Teneffüs Projesi ile okullarımızın bahçelerini yeşille buluşturarak çocuklarımızın doğayı keşfetmesine imkan sunuyoruz. Eğitim-öğretim çağındaki çocuklarımızın şehir düzeninde kendine doğal bir alan oluşturmasını amaçlıyoruz. Daha iyi bir gelecek için çocuklarımızla el ele vererek çevremizi korumaya ve kentimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi.