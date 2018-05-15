Mersin’de olaylı yıkım

Yıkıma direnen iş yeri çalışanlarından bazıları çatıya çıkarak üzerine benzin döküp kendini yakmakla tehdit etti, kimileri iş makinelerinin önüne yattı, kimi ise TOMA aracının önüne mutfak tüpü koyup gazı açtı. Polisin müdahale ettiği olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait arazide imara aykırı olarak faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle yıkım kararı çıkarılan ’Saklı Bahçe’ adlı bir iş yerinin yıkımı için belediye ekipleri harekete geçti. İş yeri sahipleri, aileleriyle birlikte çevik kuvvet eşliğinde gelen yıkım ekibine direndi. Yıkımın hukuksuz olduğunu ileri süren iş yeri sahiplerinden bazıları çatıya çıkarak, üzerlerine ve çatıya benzin döküp kendilerini ve iş yerini yakmakla tehdit etti. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Direnen şahısların ikna edilmesi için uzun süren görüşmeler sonuçsuz kalınca, polis müdahale etti.

Polisin müdahalesi sırasında şahıslardan bazıları iş makinelerinin önüne yattı, bazıları da TOMA aracının önüne mutfak tüpü koyup gazı açtı. Polis ekipleri, kendilerine taşla saldıran şahıslara biber gazı ve plastik mermiyle karşılık verdi. Çatıdaki şahıslara ise tazyikli su ile müdahale edildi.

Arbedenin yaşandığı olaylar sırasında direnen çok sayıda kişi gözaltına alınırken, çevredeki vatandaşlarla birlikte polisler de gazdan etkilendi. Polisin müdahalesinin ardından yıkım gerçekleştirildi.