Mersin’de ormancılar yangın sezonuna hazır

Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünde başlayan eğitimler, Silifke Orman İşletme Müdürlüğünde sona erdi. Yangınla mücadelede öngörülen prensipler, araçlar ve malzemelerin kullanımı, sayısal telsiz kullanımı, güvenlik, etkin müdahale yöntemlerinin işlendiği eğitimlerde uygulamalar yarışma şeklinde yapıldı. Arazözler ve ilk müdahale araçları kategorilerinde yapılan yarışmalarda ilk köpüğü veren ekiplere başarı belgesi verildi. 300 metrelik mesafeye kurallar çerçevesinde hortum serme ve köpük sıkma yarışması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Eğitimlere Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, OYM Şube Müdürü Mehmet Alper, teknik elemanlar, işletme müdürleri, müdür yardımcıları, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri katıldı.