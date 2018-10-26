Mersin'de ortaokul öğrencilerine ‘doğru beslenme' semineri

VM Medical Park Mersin Hastanesi tarafından özel bir kolejdeki büyüme ve gelişme çağındaki ortaokul öğrencilerine ‘Doğru Beslenme' konulu seminer düzenlendi.

Seminerde VM Medical Park Mersin Hastanesi diyetisyenleri Dürdane Keskiner ile Uğurcan Başhan, son yıllarda artan obezite sorunu ve yanlış beslenme alışkanlıklarına dair bilgiler paylaştı.

Dengeli ve düzenli beslenmenin yaşam tarzı haline getirilmesinin çocukluk çağı alışkanlıklarından kazanıldığına değinen Keskiner, çocukların farklı besinleri almasının büyüme ve gelişmeleri açısından çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Obezitiye yol açan etkenleri de detaylı bir şekilde anlatan Keskiner, çocukların günlerinin önemli bir bölümünü geçirdikleri okulda da yeterli ve dengeli beslenmesi gerektiğini belirterek, bu zaman diliminde ağırlıklı olarak ekmek arası bir takım et ürünleri tükettiklerine dikkati çekerek, uyarılarda bulundu.

Öğrencilere okulda ne kadar sağlıklı beslendiklerine dair küçük bir test uygulayan Keskiner, fast food tarzı yiyeceklerden uzak durmaları gerektiğini ve çocukluk çağındaki doğru beslenmenin sağlıklı bir yetişkinlik için de büyük önem taşıdığını kaydetti.

"Sabah kahvaltısını atlamayın"

Öğrencilere günlük tüketilmesi gereken besinleri ve bu besinlerin vücut için faydalarını açıklayan Diyetisyen Uğurcan Başhan da çocukların özellikle sabah kahvaltısı yapmasının önemine işaret ederek, sabahları kahvaltı yapmamak ya da yetersiz kahvaltı yapmanın büyüme, gelişme çağındaki çocuklarda performans düşüklüğüne neden olabileceğini ifade etti. Animasyonlarla zenginleştirilen sunumlarda öğrenciler eğlenerek bilgilenirken, sunumun sonunda merak ettiklerini diyetisyenlere soru sorarak öğrendi.

Okul Müdürü Bahar Yiğit ise okul olarak öğrencilerinin sadece akademik başarılarını değil sağlıklı birer birey olmalarını da önemsediklerini ve bu tarz bilgilendirici seminerlere verdikleri önemi ifade ederek, VM Medical Park Mersin Hastanesi'ne sunduğu katkılarından dolayı teşekkür etti.