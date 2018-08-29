Mersin’de ortopedik engelli nakil araçları hizmete girdi

Mersin Şehir ve Eğitim Hastanesi ile Tarsus Devlet Hastanesi Hasta Nakil Hizmetleri Birimlerinde hizmet verecek ortopedik engelli nakil araçları ortopedik engelli vatandaşların yol sorunlarını ortadan kaldıracak. Konu ile ilgili açıklama yapan Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, bu araçların hizmete girmesi ile birlikte ortopedik engelli vatandaşlarımızın çok önemli bir sorununu çözdüklerini söyledi.

"Engelli vatandaşlarımızın çilesi sona erdi"

Engelli vatandaşların hayatını ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını kolaylaştırmak için iki adet araç aldıklarını ve araçlarda gerekli düzenlemeleri yaparak ortopedik engelli vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Bahçacı, "İlimizde yaşayan ortopedik engelli vatandaşlarımızın sağlık tesislerine gitmeleri çoğu zaman onlar için bir çileydi. Bizim görevimiz tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi ve kaliteli biçimde yararlanmalarını sağlamak. Özellikle dezavantajlı grup diye tabir edilen engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler bizim birinci önceliğimiz. Toplumların gelişmişlik düzeyi engellilerine verdiği önemle ölçülür. Bu anlayış ile ortopedik engelli vatandaşlarımızın çok önemli bir ihtiyacı olan bu araçları hizmete soktuk. Hayırlı olsun" dedi.

Bahçacı, araçlardan yararlanmak isteyen ortopedik engelli vatandaşların, Mersin Şehir ve Eğitim Hastanesi ile Tarsus Devlet Hastanesinin santralini aramaları gerektiğini kaydetti.