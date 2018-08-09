Mersin’de ’oto yıkamacı kadınlar’ erkeklere taş çıkartıyor

Sadece erkek işi gibi görünen işlerde kadınların daha başarılı olabileceğini göstermek istediklerini belirten ANKA Üreten Kadınlar Dernek Başkanı Devrim Özcan, "Kadınlara biçilen birtakım mesleklerin dışına çıkılmasını amaçladık. Oto yıkamacı aklımıza geldi. Burayı bir kadın işletiyor. Burada kadınlar çalışıyor ve kadınlar kazanıyor" dedi.

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi’ne kurulan oto yıkama merkezinde sadece kadınlar çalışıyor. 2’si yönetici 7 kadının çalıştığı oto yıkama merkezinde araçları titizlikle temizleyen kadınlar, hem mahalle sakinlerinden hem de sürücülerden olumlu tepkiler aldı. ’Temizliğe kadın eli deydi’, sloganıyla çalışmalarını sürdüren kadınlar, elde edilen gelirin bir bölümü, dernek tarafından yine kadınlara destek amaçlı hayata geçirilen projelerde kullanılıyor.

Dernek olarak kadınlara biçilen bir takım mesleklerin dışına çıkmak istediklerini belirten Özcan, öncelikle kadınlara yönelik kaynakçılık, klima ve su tesisatçılığı gibi bazı iş kollarında eğitim verdiklerini, son olarak da sadece erkeklerin yapabileceğine inanılan oto yıkama işine başladıklarını kaydetti. Özcan, "Mor Süpürge adında bir oto yıkama merkezi açıktık ve ve erkeklerin yapabileceği işleri kadınların da rahatlıkla yapabileceğini gösterdik. Asıl amacımız kadınların istihdam edilmesi. Biz bu konuda örnek olmak istedik. Kadınları cesaretlendirmek istedik böyle yerlerin daha çok açılmasını istedik" şeklinde konuştu.

"Her aşamasında kadın emeği var"

Oto yıkama merkezinin her aşamasında bir kadın emeği olduğunu vurgulayan Özcan, "Buranın her aşamasında bir kadının emeği var. Burayı bir kadın işletiyor. Burada kadınlar çalışıyor ve kadınlar kazanıyor. İş yerinin ismi Mor Süpürge Oto Yıkama. Mor kadını, süpürge de aykırı kadınları sembolize ediyor. Biz mesleki eğitimden çok kadınların çalışmaya başlaması ve para kazanması yönünde çalışıyoruz. Baktığınızda bir sürü eğitim veren kurum var. Ancak insanlar sertifikalarını alıp eve gittiklerinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Buradan kazanılan gelirlerin bir kısmını yine kadınların yararına harcıyoruz" dedi.

Müşterilerden de olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Özcan, "İnanılmaz pozitif tepkiler aldık. Herkes, özellikle de kadın sürücüler, ’İyi ki böyle bir şey yaptınız. Bizim için çok güzel oldu’ dediler. Çünkü kadınların arabalarını yıkatmak istedikleri yerler sanayi tipi yerler, güvenli gelmiyor onlara. Burası son derece güvenli. Çok güzel bir ortam oldu. İnanılmaz güzel eleştiriler aldık. Çalışanlarımızın çoğu ’dezavantajlı’ dediğimiz, ekonomik ve sosyal anlamda kendilerini ifade edememiş kadınlar. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Mor Süpürge olarak hedeflerimiz yeni şubeler açmak. İnsanlar şuanda şehir dışından bile talep ediyorlar. Bu sistem hem kadınların çalıştıracağı hem de kadınların çalışacağı bir sistem" ifadelerini kullandı.

"Erkeklerden daha iyi yapıyoruz"

Oto yıkama merkezi çalışanlarından Burçin Çayırlı ise arabalarla uğraşmayı sevdiğini bunun içinde bu işe başladığını belirterek, "Kadınlar erkeklerin yapabildiği her işi yapabilir. Hatta daha iyi yapar. Bu işte yoruluyorum ama severek yaptığım için asla zorlanmıyorum. Müşterilerden de olumlu tepkiler geliyor. Özellikle kadın müşteriler kendilerini güvende hissediyorlar. Temizlik işi zaten bu zamana kadar bayanların yapığı bir işti. Bu sefer evde değil de arabada oluyor" diye konuştu.

Arabasını yıkatan müşteri Bilal Kök de şu ifadeleri kullandı: "Burası daha önceden de oto yıkamacıydı. Erkekler vardı. İlk geldiğimde şaşırdım. Ama giyimleriyle duruşlarıyla güzel bir işletme kurmuşlar. Arabamın yıkanışını izledim. Beni güzel ağırladılar. Araç sahipleri rahatlıkla buraya gelebilir. Hep araçları hem kendileri hem de aileleri burada güvende olacaktır."