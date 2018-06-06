Mersin’de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Tarsus-Pozantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Şahinkaya yönetimindeki 35 P 9017 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Serkan Demir idaresindeki 51 AU 536 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Doğan Şahinkaya yaralanırken, eşi Alime Şahinkaya ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, eşinin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Öte yandan yaralı Doğan Şahinkaya’nın polis olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.