Mersin’de oy sayım işlemi sürüyor

Mersin’de 1 milyon 246 bin 180 seçmenin büyük bölümünün oy kullandığı referandumda, oy kullanma işlemi olaysız sona erdi. İl genelinde 3 bin 534 sandıkta oy kullanılırken, açılan sandıklardaki oylar sayılmaya başlandı. Sayım işlemi biten oylar, tutanaklarla oy torbalarına doldurularak adliyeye getirilmeye başlandı. Sandık görevlilerin polisler eşliğinde getirdikleri oylar, ilçe seçim kurullarına teslim ediliyor.

Öte yandan, Mersin Adalet Sarayı etrafında çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Adliye binasının çevresi bariyerlerle kapatılırken, çok sayıda polis de görev aldı.