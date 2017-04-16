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16 Nisan 2017 18:04

Mersin’de oy sayım işlemi sürüyor

Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik anayasa değişikliği için yapılan referandumda oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, Mersin’de oylar okullarda sayılmaya devam ediliyor.

Mersin’de oy sayım işlemi sürüyor

16 Nisan 2017 18:04


Mersin’de 1 milyon 246 bin 180 seçmenin büyük bölümünün oy kullandığı referandumda, oy kullanma işlemi olaysız sona erdi. İl genelinde 3 bin 534 sandıkta oy kullanılırken, açılan sandıklardaki oylar sayılmaya başlandı. Sayım işlemi biten oylar, tutanaklarla oy torbalarına doldurularak adliyeye getirilmeye başlandı. Sandık görevlilerin polisler eşliğinde getirdikleri oylar, ilçe seçim kurullarına teslim ediliyor.


Öte yandan, Mersin Adalet Sarayı etrafında çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Adliye binasının çevresi bariyerlerle kapatılırken, çok sayıda polis de görev aldı.




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