Mersin’de oy verme işlemi olaysız devam ediyor

Dönem Milletvekilliği seçimi için oy verme işlemi olaysız olarak devam ediyor.

Sabah saat 08.00 itibariyle oy verme işleminin başladığı kent merkezinde, emniyet güçleri de seçim güvenliği ile alakalı önlemlerini almış durumda. 13 ilçede 1 milyon 270 bin 128 seçmenin, 3 bin 896 sandıkta oy kullanacağı Mersin’de, vatandaşların seçime olan ilgisinin de bir hayli yüksek olduğu gözleniyor.

Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da oyunu, merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl Gökçeller İlkokulu’nda kullandı. Eşi Hatice Kocamaz ile birlikte 1485 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Kocamaz, bugün cumhuriyetin kuruluşundan bu yana en önemli seçimlerden birinin yapıldığına dikkat çekerek, "Bütün partiler duyarlılık gösterdiler ve huzur içerisinde centilmence bir mücadele gerçekleşti. Bazı yerlerde ufak tefek tartışmalar olsa da çok şükür Mersin’de rahat bir seçim dönemi geçirdik. Zaten süre de çok kısaydı. Bu süre zarfında şehirdeki huzur ve güven için duyarlılık gösteren bütün adaylara, bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum. İnşallah bu seçim memleketimiz için hayırlı olacaktır. Ben şimdiden seçimlerin ülkemize, milletimize, Türklük dünyasına ve İslam alemine hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan verilere göre, Mersin’de 1 milyon 270 bin 128 seçmen bulunuyor. En çok seçmen bulunan ilçe 234 bin 373 kişi ile Tarsus. Bu ilçeyi 203 bin 238 seçmen ile Toroslar, 179 bin 219 seçmen ile Yenişehir, 176 bin 7 seçmen ile Akdeniz ve 134 bin 212 seçmen ile Mezitli izliyor.

Merkezdeki 4 ilçenin seçmen sayısı toplandığında 692 bin 676 seçmen sayısına ulaşılıyor ki, bu rakam il genelindeki seçmen sayısının yarısından fazla. İkinci bölge olarak anılan diğer 9 ilçenin toplam seçmen sayısı ise 577 bin 452 olarak açıklandı. Mersin’de önceki dönem 11 olan milletvekili sayısı da bu dönem 13’e yükseldi.