Mersin’de pazar yerlerine güneş enerjili soğutma

Mezitli Belediyesi, güneş enerjili soğutma sistemi uygulamasına başladı. İlk etapta Kadın Üretici Pazarı ve Balık Pazarı’nda uygulanmaya başlanan yeni yöntem büyük beğeni topladı. Kadınların pazarda daha serin bir ortamda ürünleri bozulmadan satış yapmalarına olanak sağlayan klimalar, yaz sıcağından korkarak alışverişe çıkmayan Mezitlililere de büyük kolaylık sunuyor. Kaynağını güneşten alarak son derece ekonomik şekilde soğutma sağlayan sistem, önümüzdeki süreçte diğer alanlarda da kullanılmaya başlanacak.

Aşırı yaz sıcaklarına rağmen daha serin bir ortamda satış yapmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren üretici kadınlar, “Başkanımıza sonsuz teşekkür ederiz. Ne istediysek yerine getirdi. Yaz sıcaklarında yanıyoruz dedik pazarımıza klima taktırdı. Daha ne isteyelim Allah razı olsun. Bize her konuda destek oldu" dediler.

Daha serin bir ortamda alışveriş keyfi

Klimanın, özellikle ürünlerin ömrünü uzatmak açısından yararlı olduğunun altını çizen üretici kadınlar, “Sıcakların başlamasıyla birlikte sebze ve meyvelerimiz çok çabuk bozuluyordu. Şimdi daha serin bir ortamda müşterilerimizi ağırlıyorken, ürünlerimizin daha uzun ömürlü olması sağlanıyor. Özellikle Ramazan ayında oruç tutanlar çok zorlanıyordu. Şimdi daha serin ortamda işimizi yaparken orucumuzu da tutabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüketici de memnun

Klima, satış yapan kadınlar kadar pazardan alışveriş yapan müşterileri de memnun etti. Yaz aylarında soğutma sistemleri olan alışveriş merkezlerini tercih ettiklerini ifade eden vatandaşlar, “Kadın Üretici Pazarı’na klima yapılması çok yararlı oldu. Biz özellikle sıcak olan aylarda pazara gelmek istemiyorduk. Şimdi serin olduğu için daha sık gelir olduk. Sadece üretici kadınlar değil müşteri olarak biz de bu klimalardan son derece memnunuz” şeklinde konuştular.

"Sağlıklı ve modern pazarlar yaptık"

Kadın Üretici Pazarı’nı ziyaret ederek üretici ve vatandaşlarla sohbet eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, göreve geldiği ilk dönemden başlayarak Kadın Üretici Pazarları’na büyük önem verdiklerini söyledi. Muhtelif yerlerde kadın üreticiler için pazarlar yaptıklarını hatırlatan Tarhan, “Pazar yapmakla kalmadık burada verilen hizmetin sağlıklı ve modern olması için her türlü ihtiyacını da karşıladık. Kadınlar daha rahat ortamda çalışsın derken, tüketiciler de daha iyi ortamda alışveriş yapsın istedik. Bu klimanın başka bir yönü de güneş enerjisi ile havayı soğutmasıdır. Hem daha ekonomik hem de daha sağlıklı bir ortam sağlamış olduk. Temiz enerji kullandık. Bu uygulamadan herkes çok memnun kaldı. Kadınlarımız her şeyin en iyisine layık” dedi.

Bu uygulamayı önümüzdeki süreçte daha çok yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Başkan Tarhan, “Sadece Kadın Üretici Pazarımızda değil, Mezitli Belediyesi Balık Pazarını da güneş enerjisi ile soğutmaya başladık. İmkanlarımız ve bütçemiz dahilinde tüm pazarlarımızda bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Kuşkusuz ihtiyaçlar sonsuzdur ama biz insanımızın daha mutlu olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gelişmiş ülkeler ne yapıyorsa aynı hizmeti halkımıza sunacağız” diye konuştu.