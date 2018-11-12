Mersin'de 'Pişti' isimli tiyatro oyunu büyük ilgi gördü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Tiyatro Atölyesi öğrencileri, ‘Pişti' isimli oyunlarını sahneledi.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda ücretsiz olarak sahnelenen 2 perdelik komedi oyunu olan 'Pişti', izleyenlerden tam not aldı ve seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Oyun sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Tektemur tarafından yönetmen Ekrem Şenel'e çiçek takdim edildi.

Mustafa Nogay Kesim tarafından kaleme alınan ve Ekrem Şenel'in yönetmenliğini yaptığı Pişti adlı tiyatro oyununda 20 oyuncu yer aldı.

Türkiye'nin herhangi bir şehrinin herhangi bir semtinde erkek egemen kültürün bir ritüel gibi her gün yaşandığı bir kahvehanede yaşananları konu alan oyun, kahvehaneye gelen iki kadınla orada bulunan erkekler arasındaki ilginç diyaloglarla devam ediyor.