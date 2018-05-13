Mersin’de Ramazan heyecanı

13 ilçede Ramazan coşkusu yaşanacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi geleneksel hale getirdiği Ramazan etkinlikleri için bu yıl da dolu dolu bir program hazırladı. Büyükşehir Belediyesi hazırladığı program ile merkez ilçelerin yanı sıra Tarsus’tan Anamur’a tüm ilçelere Ramazan ayının tüm coşkusunu taşıyacak.

Özlenen Ramazan ayı kültürünü Mersin’de yaşatmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Atatürk Parkında kuracağı Ramazan etkinlik alanıyla iftardan sahura birçok Mersinliyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Konserler, gösteriler ve tiyatro oyunları gibi bir çok etkinliğin yer alacağı Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı programında Zara, Turgay Başyayla, Ferhat Göçer, Sevcan Orhan, Hüseyin Kağıt, Ankaralı Coşkun, Ahmet Şafak, Yudum, Orhan Hakalmaz, Mümin Sarıkaya ve Mustafa Yıldızdoğan gibi pek çok sanatçı Mersinlilerle buluşacak.

Aşhanede tencereler Ramazan bereketiyle kaynayacak

Uçsuz bucaksız iftar sofralarında Mersinlileri bir araya getirmeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, hazırlıklar kapsamında sıcacık çeşit çeşit yemeklerin yer aldığı Ramazan ayının bereketli sofralarını her ilçede kuracak. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın ücretsiz olarak yemek ihtiyacını karşılayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi, Ramazan ayında da iftar sofralarını bereketlendirecek. Aşhane, 25 personeli ile Mersin merkez ve ilçelerde kurulacak iftar sofraları için Ramazan ayı boyunca yaklaşık 275 bin adet iftar yemeği hazırlayacak. Ayrıca Ramazan ayı boyunca her gün Ulu Cami Meydanında ve Toroslar Yunus Emre Kültür Merkezi’nde kurulacak iftar sofraları için de günlük toplam 7 bin kişilik iftar yemeği aşhane tarafından çıkarılacak.

Sıcacık ramazan pideleri sofralardaki yerini alacak

Sofraları kaliteli, hijyenik ve ekonomik ekmekle buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası, Ramazan ayı için yaptığı hazırlıkları tamamladı. Ramazan ayı boyunca rutin ekmek üretimine devam edecek ve kurulan iftar sofralarının ekmek üretimini gerçekleştirecek olan MER-EK, geleneksel Ramazan pidesi üretimine de başlıyor. Ramazan ayı sofralarının simgelerinden biri olan Ramazan pidesi üretimi için hazırlıklarını tamamlayan MER-EK sıcacık, susamlı ve çörek otlu geleneksel Ramazan pidelerini tanesi 1.5 liradan satışa sunacak.