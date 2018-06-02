Mersin’de Ramazan konserleri, ünlü sanatçı Yudum ile devam etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 5. Ramazan etkinlikleri programı kapsamında Atatürk Parkına kurulan konser alanında sahne alan Yudum, hem çaldı hem söyledi. Bağlaması eşliğinde seslendirdiği türkülerini Mersinliler ile birlikte hep bir ağızdan söyleyen sevilen sanatçı, samimiyeti ile gönüllerde taht kurdu.

Orkestrası ile birlikte Türk Halk Müziği’nin en sevilen türkülerini Mersinliler için seslendiren Yudum, dinleyicilerden tam not aldı. Yudum, ayrıca kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya giren hayranlarını kırmadı. Yüreğinden dökülen ezgileri Mersinliler için söyleyen Yudum, ‘uyan sunam’ parçası ile sahneye çıktı ve ‘Mevlam birçok dert vermiş’ türküsünü de okuduktan sonra, bağlamasını eline aldı. Bağlama eşliğinde ‘söyleyemedim’, ‘niye çattın kaşlarını’, ‘gönül dağı’, ‘seher yeli nazlı yare’, ‘işte gidiyorum çeşmi siyahım’ gibi birbirinden değerli türküleri seslendirerek geceyi sonlandırdı.

Konuşmasında, gece boyunca tüm türkülerini şehitler için okuyacağını dile getiren sanatçı Yudum, "Mersin gerçekten benim için çok önemli. Çok kez geldim buraya, sizler benim canımsınız. Bugün aslında tabi ki böyle hareketli eserler okumak isterdik ama malumunuz biliyorsunuz dün Hakk’a yürüyüp bugün defnedilen ne yazık ki 4 şehidimiz, 4 Mehmetimiz, 4 aslan parçamız var. Bu anlamda hepimiz biliyoruz ki, Mersin teröre dik duran bir şehir. Teröre geçit vermeyen bir Mersin var. Toplumun her kesimi içinde barındıran ve birlikte yaşamayı hedef alan bir Mersinimiz var. Bütün türkülerimiz bugün bu vatan için canını feda eden şehitlerimiz için olacak. Rabbim ailelerine sabır versin, hepsinin mekânı cennet olsun" dedi.

Konser sonrasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sinan Bayraktar tarafından sevilen sanatçı Yudum’a çiçek takdim edildi.