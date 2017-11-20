Mersin’de sağanak ve dolu yağışının yaraları sarılıyor

Dün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağmur, kent merkezinde etkili oldu. Yağmurla birlikte şiddetli dolu da hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle araçlar ve vatandaşlar ulaşmak istedikleri noktalara gitmekte güçlük çekti. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşların imdadına Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bu saatler arasında İtfaiye Dairesi Başkanlığına gelen toplam 118 vaka bildirimlerinin hepsine ulaşıldı. AKOM’a ise yol tahribatı, ev ve iş yerleri baskınları ile vatandaş kurtarma gibi vakalar ağırlıklı olarak geldi.

Kente kısa sürede fazla miktarda düşen yağış, özellikle çukur alanlarda su baskınlarına ve trafiğin aksamasına sebep oldu. Özellikle Yenişehir ve Toroslar ilçelerinden MESKİ şikayet hattına yaklaşık 500 kadar su baskını ihbarı geldi. Dolu hadisesi gök gürültülü sağanak yağışla birlikte Mezitli-Davultepe güneyinde deniz üzerinden gelerek Viranşehir, Yenişehir merkez ilçesi, Toroslar ilçesinin kuzeyi doğrultusunda hareket ederek hat üzerindeki ulaşımı aksattı ve maddi hasarlara sebep oldu. Aynı zamanda yağış ve dolu hadisesi özellikle yerleşim yerleri üzerinde ve tarım arazilerinde etkili olurken, Mersin merkezde yakın zamanda benzer etki göstermemiş olan dolu hadisesi, ekstrem meteorolojik hadise olarak da kayıtlara geçti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan, bölgedeki şiddetli yağışlar nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Büyükşehir Belediyemiz, arazözü ile motopompu ile elemanları ile anında müdahale ettiler" dedi.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bugün yer yer çok kuvvetli olması beklenen ve metrekareye 50 ile 75 kilogram arasında düşmesi tahmin edilen sağanak, gök gürültülü sağanak yağış ve dolu sebebiyle yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Meteoroloji tarafından edinilen yoğun yağış bilgisi doğrultusunda araç ve personel planlaması yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilecek olası tehlikelere karşı hazır bekliyor.

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi de (AKOM), gece boyunca gelebilecek ihbarlar karşısında, müdahale ekiplerini yönlendirecek ve gereken tüm çalışmalarını gerçekleştirecek. İtfaiye Dairesi Başkanlığı merkez binası dışındaki itfaiye grup amirliklerinde ise personel, iş makinesi, ambulans ve arazi pikapları konuşlandıran Büyükşehir Belediyesi, böylelikle olası sel ve su baskınlarına anında müdahale edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su boşaltmadan, ev ve iş yerlerini kurtarmaya, cadde ve sokakların trafiğe açılmasından, mazgalların temizliğine, ambulans hizmetlerinden, derelerin taşkınlara karşı korunmasına kadar tüm güvenlik önlemlerini aldı.